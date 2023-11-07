وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

الوكيل الإخباري - ‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، جهود اتخاذ موقف دولي إزاء كارثية الحرب الإسرائيلية على ‎غزة، وضرورة اتخاذ موقف دولي واضح لوقفها.

اضافة اعلان



وثمن الصفدي تصويت ‎فرنسا لصالح القرار الذي قدمه ‎الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.



وأكد الصفدي أهمية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه فرنسا في التاسع من الشهر الحالي، في الدعوة لوقف النار الفوري وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة.