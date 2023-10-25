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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الأربعاء، 25-10-2023 11:46 م

وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تكثيف جهود وقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي أجرياه اليوم الأربعاء، في إطار التشاور المستمر، سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على ‎غزة، ووقف التدهور الخطير والمعاناة التي تنتجها، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وأكد الوزيران ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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