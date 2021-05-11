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الثلاثاء، 11-05-2021 10:51 ص

وزير الخارجية ونظيره السعودي يدعوان إلى بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين

اردن


الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، محادثات تمحورت حول الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

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وأكد الوزيران خلال المباحثات التي تمت عبر الهاتف ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية.


وشددا على أن استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي/ المسجد الأقصى المبارك واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.


وأكد الوزيران إدانة المملكتين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.


إلى ذلك أكد الوزيران خلال الاتصال، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات قيادتي المملكتين إدامة التشاور والتنسيق، واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية والتعاون في مختلف المجالات.


واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وأكدا قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري اليوم أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.


 




 

 


 

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