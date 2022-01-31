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وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان المضي بتطوير علاقات التعاون

الإثنين، 31-01-2022 06:49 م

وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان المضي بتطوير علاقات التعاون

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة هولندا، فوبكه هويكسترا، اليوم الاثنين، أنّ البلدين ماضيان في تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، وتعزيز الشراكة الثنائية التي تربُطهما، وفي أُطر الشراكة مع الاتحاد الاوروبي أيضاً.

واستعرض الوزيران، خلال اتصالٍ هاتفي أجراه الصفدي مع نظيره الهولندي، آفاق زيادة التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والتعليم المهني، وفي قطاعاتٍ حيوية أخرى. 

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