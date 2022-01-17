الإثنين 17-01-2022
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الخصاونة: أمن الإمارات جزء من أمننا

الإثنين، 17-01-2022 08:20 م

الخصاونة: أمن الإمارات جزء من أمننا

الخصاونة لوغو


الوكيل الاخباري - استنكر رئيس الوزراء بشر الخصاونة مساء الاثنين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات.

وقال الخصاونة في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي: “نستنكر الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشقيقة اليوم، وندينه بأشدِّ العبارات، ونتضامن دوماً مع الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشقيقة التي نعتبر أنَّ أمنها جزء من أمننا، ونسأل الله أن يحفظها وأهلها الأعزَّاء بعين حفظه ورعايته.”

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