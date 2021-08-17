وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره التركي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية التركية، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، محادثات ركزت على سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتناولت المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد الوزيران ضرورة زيادة حجم التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والتعليمية، والثقافية، بالإضافة إلى سبل مكافحة جائحة كورونا. كما تطرق الوزيران إلى التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.