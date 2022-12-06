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الثلاثاء، 06-12-2022 07:05 م

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره العراقي

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة بحثا خلالها آليات متابعة نتائج المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني ودولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في عمان الشهر الماضي، لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الصفدي وحسين أن المملكة والعراق ماضيان في مشاريع وبرامج توسعة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وجهود مكافحة الإرهاب وتكريس الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية، ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الصفدي أن أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وأن المملكة تقف بكل إمكاناتها إلى جانب العراق الشقيق وأمنه واستقراره وسيادته، وتدعم كل الجهود التي يقوم بها العراق الشقيق لحماية مصالحه وتحقيق طموحات شعبه.

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