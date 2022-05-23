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الإثنين، 23-05-2022 09:08 م

وزير الخارجية يشارك في فعاليات دافوس الثلاثاء

الصفدي ٢


الوكيل الاخباري - بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارةً إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في عددٍ من فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الوزير الصفدي سيشارك عصر الثلاثاء في جلسةٍ حواريةٍ حول منطقة الشرق الأوسط في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت العاصمة الأردنية عمان.

وقالت إن الصفدي سيلتقى على هامش دافوس بنظرائه وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين حكوميين.

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