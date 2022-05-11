قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تجديد الإعفاءات الخاصَّة الممنوحة لشركة العبدلي للاستثمار والتَّطوير والشَّركات التَّابعة لها، والشَّركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي لمدَّة سنتين.



واشترط القرار قيام الشَّركة برفع خطَّة تنفيذيَّة واضحة، مرتبطة بإطار زمني محدَّد للانتهاء من جميع مكوِّنات المشروع.



كما تضمَّن القرار تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي / المسقَّفات وضريبة الأرض الخلاء بنسبة (50%) للمشاريع العاملة ضمن مشروع العبدلي.



ويأتي القرار بهدف تمكين شركة العبدلي للاستثمار والتَّطوير، والشَّركات التَّابعة لها، الشَّركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي؛ بما يسهم في تعزيز الشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة القائمة.



كما وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ خمسمائة ألف دينار لتمكين المؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من تسديد الالتزامات المترتِّبة عليها.



ووافق المجلس على استخدام المبنى الذي يشغله المركز الإقليمي لعلوم الفضاء والفلك في منطقة ياجوز بالعاصمة عمَّان، لغايات محكمة أمن الدَّولة والنِّيابة العامَّة لديها، والكوادر الإداريَّة والمُسانِدة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين يوسف محمَّد يوسف القضاة مديراً عامَّاً لدائرة تنمية أموال الأوقاف، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين الجميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القياديَّة.

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