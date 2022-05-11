الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

القضاة مديراً عامَّاً لدائرة تنمية أموال الأوقاف

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الملكة عن اغتيال أبو عاقلة: لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية

الأرصاد: الموسم المطري الحالي ضعيف

قرارات هامة صادرة عن وزير الداخلية مازن الفراية

سياحة الأعيان تطلع على برامج درب الاردن

رئيس جامعة التكنولوجيا يلتقي وفدًا من المؤسسة الألمانية للبحوث

مؤتمر بروكسل: 6.7 مليار دولار للاجئين السوريين والدول المستضيفة

قرابة 3.5 مليون مؤمن عليه تأميناً صحياً حكومياً في الأردن

الأربعاء، 11-05-2022 04:56 م

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تجديد الإعفاءات الخاصَّة الممنوحة لشركة العبدلي للاستثمار والتَّطوير والشَّركات التَّابعة لها، والشَّركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي لمدَّة سنتين.

واشترط القرار قيام الشَّركة برفع خطَّة تنفيذيَّة واضحة، مرتبطة بإطار زمني محدَّد للانتهاء من جميع مكوِّنات المشروع.

كما تضمَّن القرار تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي / المسقَّفات وضريبة الأرض الخلاء بنسبة (50%) للمشاريع العاملة ضمن مشروع العبدلي.

ويأتي القرار بهدف تمكين شركة العبدلي للاستثمار والتَّطوير، والشَّركات التَّابعة لها، الشَّركات الأخرى المستثمرة من مشروع العبدلي؛ بما يسهم في تعزيز الشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة القائمة.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ خمسمائة ألف دينار لتمكين المؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من تسديد الالتزامات المترتِّبة عليها.

ووافق المجلس على استخدام المبنى الذي يشغله المركز الإقليمي لعلوم الفضاء والفلك في منطقة ياجوز بالعاصمة عمَّان، لغايات محكمة أمن الدَّولة والنِّيابة العامَّة لديها، والكوادر الإداريَّة والمُسانِدة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين يوسف محمَّد يوسف القضاة مديراً عامَّاً لدائرة تنمية أموال الأوقاف، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى بين الجميع المتقدِّمين لإشغال الوظيفة، وفقاً لنظام التعيين على الوظائف القياديَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52022109555624916439

القضاة مديراً عامَّاً لدائرة تنمية أموال الأوقاف

279731769_362327265928985_3834894394843449210_n

500 ألف دينار لتمكين المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

77efb325-whatsapp-image-2022-02-10-at-3.30.18-pm

الملكة عن اغتيال أبو عاقلة: لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية

279835919_306656784974896_8109435145911010227_n

اختتام فعاليات مبادرة المسعف الصغير في جرش

1652275973956

عجلون: ورشة بيئية عن التغير المناخي والحلول المستدامة

0L5A9890 - Copy

الأرصاد: الموسم المطري الحالي ضعيف

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر النّظام الداخلي لمجالس المحافظات

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد

الخصاونة لوغو

رئيس الوزراء يسمى ممثلي القطاعات في مجالس المحافظات - اسماء

لل

صدور نظام مجلس الأمن القومـي - تفاصيل

الخصاونة لوغو

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات حكومية