رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بعزم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة القيام بإجراء تحديث لمنصة الربط البيني الحكومية.



وقال الخصاونة، في تعميمه إن التحديث سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 13 تموز؛ وذلك لمدة 48 ساعة.

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