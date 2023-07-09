الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم

زاخاروفا تحذر كييف من استهداف محطة زابوروجيه

التدريب المهني تطلق منصة رقمية

الجمارك تبدأ بمقابلة المرشحين للتعيين

الأحد، 09-07-2023 12:12 م

رئيس الوزراء يترأَّس اجتماعاً ويصدر جملة من التوجيهات

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - ترأَّس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة / رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس أمناء الجائزة، لمناقشة تقرير لجنة التَّقييم والتَّحكيم.

وأكَّد رئيس الوزراء أهميَّة أن تجسِّد الجائزة رؤية سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، في زرع روح المبادرة والإيجابيَّة لدى المتطوعين، وتعزيز حس المسؤوليَّة الوطنيَّة لدى الأجيال، مشدِّداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجائزة وتوخِّي أقصى درجات النَّزاهة والحياد في عمليَّة تقييم وتحكيم ملفَّات المتقدِّمين للجائزة من أفراد وفرق ومؤسَّسات، بما يسهم في تجسيد هذه الرُّؤية.

وأثنى الخصاونة على الجهود التي بذلها مجلس الأمناء والفرق المنبثقة لمتابعة سير جميع مراحل الجائزة، مؤكِّداً أهميَّتها في ترسيخ ثقافة العمل التَّطوعي وتحفيز الأفراد والشَّركات والمؤسَّسات على إطلاق المبادرات التطوُّعيَّة التي تخدم المجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9a5c2c6-373c-465d-99d7-960fc0c885d4

أمين عام سلطة المياه يستقبل وفد عراقي للاطلاع على التجربة الأردنية المائية

720236114753189493339

التربية توضح بشأن امتحان الرياضيات للتوجيهي الإثنين

وزارة التربية والتعليم

تنويه هام من التربية الى أهالي طلبة التوجيهي

5418d81f-0a19-4aec-8065-df8799a4389f

المياه : توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع خط ناقل للمياه المعالجة في اربد بقيمة 7,6 مليون دينار

520231617237105953706

المستقلة للانتخاب تفتح باب التحقق من مكان الإقامة

11202217181422584171327

جامعة العلوم الإسلامية تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

أخبار متعلقة
الخصاونة ٢

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الخصاونة ٢

الخصاونة يهنئ بعيد الأضحى

وزارة الخارجية

الأردن وبلغاريا يتفقان على عقد جولة من المشاورات السياسية

الصفدي 2

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

rrrrrrrr

جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

6499841ee92f4

الملك يطلع على مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات ويفتتح الحديقة البيئية بالرصيفة