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الأربعاء، 05-07-2023 04:34 م

لجنة تنظيميَّة برئاسة وزير الاتِّصال لاستضافة مؤتمر اليونيسكو الدولي

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تشكيل لجنة تنظيميَّة برئاسة وزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول؛ لاستضافة المملكة لمؤتمر اليونيسكو الدولي بمناسبة الأسبوع العالمي للدِّراية الإعلاميَّة والمعلوماتيَّة.

كما وافق على تفويض اللَّجنة بتشكيل فرق العمل واللِّجان الفرعيَّة الخاصَّة بالتَّنظيم وتنسيق المحتوى والفعاليَّات والبرامج والمشاركين في المؤتمر.

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