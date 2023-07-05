إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023م.



ويأتي مشروع التَّعديل على النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (هـ) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018م، وما تضمَّنته من حكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم غير الأردنيَّة ومعادلة الشِّهادات الصَّادرة عنها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

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