وزير الداخلية : الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرايه ، ان الحكومة الاردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على اراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا ان الاردن وبتوجيهات ملكية سامية قدم ولا يزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات .

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واضاف الفرايه لدى زيارته اليوم الخميس الى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، ان تفقد اوضاع اللاجئين الخدمية والمعيشية والاطمئنان على سير الحياة اليومية لهم هو واجب انساني ووطني حيث تعمل الحكومة وبتوجيهات من رئيس الوزراء وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على ادامة وتيسير سبل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والامنية لهم وبالقدر الذي تسعفنا فيه امكانياتنا.



واكد وزير الداخلية ضرورة تشجيع وتحفيز اللاجئين بالمخيم على تلقي مطعوم فيروس كورونا باعتباره السبيل الوحيد للتصدي للجائحة إلى جانب الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة وفقا للبوتوكول الطبي المعتمد ، لافتا إلى أن نسبة من تلقوا المطعوم من الفئة المستهدفة هي 25 بالمئة في المخيم وبين غير الاردنيين بشكل عام ، بينما بلغت نسبة من تلقوا المطعوم من الفئة المستهدفة بين الاردنيين 60 بالمئة .



واعتبر الفرايه إن نسبة متلقي المطعوم داخل المخيم لا زالت دون المستوى المطلوب الذي نسعى اليه ، داعيا اللاجئين إلى زيادة الاقبال على تلقي المطعوم لحماية انفسهم وعائلاتهم.



وقال ان اعطاء المطعوم للمواطن الاردني واللاجئ والمقيم على الاراضي الاردنية هي احدى الركائز الاساسية لتوجيهات جلالة الملك وولي العهد منذ بدء الجائحة وذلك حتى نتمكن من حماية المجتمع وكل من يقيم على اراضي المملكة.



وتفقد وزير الداخلية خلال الزيارة مركزي التطعيم المخصصين للاجئين داخل المخيم ، واطلع على سير الاجراءات الصحية والفنية المتبعة.



وشدد الوزير الفرايه على ضرورة رفع الدعم الدولي للاردن ليصل الى مستويات تعادل الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات .