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السبت، 11-09-2021 07:49 م

وزير الثقافة يرعى حفل تأبين الفنان التشكيلي اللحام

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 الوكيل الاخباري - أشاد وزير الثقافة علي العايد بمناقب رائد الفن التشكيلي الراحل محمد رفيق اللحام، مشيرا إلى أنه كان قامة فنية كبيرة على الصعيد الوطني والثقافي المحلي والعربي، وممن صاغوا وجدان الجيل وتركوا بصماتهم على المكان، وحملوا رسالة الأردن الحضارية بكل حب وشغف وإخلاص.

وقال العايد، خلال رعايته حفل تأبين الراحل اللحام، الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي، اليوم السبت، إنّ المنجزات الفنيّة للحام، تؤكد أنّه رسم ملامح الأردنّ في وجدانه، فكانت لوحاته أيقونات لذاكرة الوطن ورموزه وإنجازاته، ومنها الطوابع التي تمثل السيادة الوطنية ومفرداتها التاريخية وتؤرخ للأردن وقيادته الهاشمية الفذة على مدى عقود.

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