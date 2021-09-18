السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 05:10 م

وزير الداخلية : تجاوزنا الجزء الصعب ووصلنا الى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفرايه ان الحكومة انشأت ثلاث مستشفيات خلال الازمة وقامت بتوظيف عدد كبير من الاطباء والممرضين والكوادر الطبية حتى لا نصل الى مرحلة لا يجد فيها المصاب سريرا بالمستشفى ، الى جانب الاغلاقات والحظر واجراءات عزل البنايات مؤكدا اننا تجاوزنا الجزء الصعب ووصلنا الآن الى مرحلة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي.

واشار الى ان جميع المؤسسات الخدمية والانتاجية والتعليمية مفتوحة وتمارس عملها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وهذا يثبت نجاعة الاجراءات المتخذة.

وفيما يتعلق بتلقي المطاعيم اكد الوزير الفرايه ان اجهزة الدولة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء بذلت جهودا كبيرة لتأمين المطاعيم وانشاء مراكز للتطعيم وتحفيز المواطنين وغيرهم من المقيمين على اراضي المملكة على أخذ المطعوم باعتباره سببا رئيسيا للحد من خطر الجائحة على الافراد والمجتمع.

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