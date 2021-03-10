وزير الداخلية: نسجل 4 إصابات كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب الوباء

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء إن الفترة الماضية شهدت ممارسات اجتماعية ساهمت بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.وأضاف الفراية خلال مؤتمر صحفي أننا اصبحنا نسجل 4 إصابات كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح الأحباء معظمهم من كبار السن نقلت إليهم العدوى من ابناءهم.وتابع أنه "لولا بناء المستشفيات الميدانية لما وجد المرضى اسرة للعلاج من فيروس كورونا المستجد." داعيا للكف عن حضور مراسم التشييع والكف عن نشر الشائعات عن المطاعيم رحمة بكبار السن.