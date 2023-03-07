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الثلاثاء، 07-03-2023 08:54 م

وزير الداخلية يوجّه للتسهيل على المستثمرين من الخارج

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الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وفدا من جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، عددا من المواضيع التي تهم الاستثمار والمستثمرين.

ويأتي اللقاء ضمن سعي الوزارة في ضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه.

ووجّه الفرايه خلال اللقاء المديريات المعنية في الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمأسسة التعاون مع الجمعية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خارج الأردن للحصول على التأشيرات خصوصا السوريين والعراقيين وأبناء غزة، مؤكدا ضرورة تقديم التسهيلات كافة بهذا الخصوص.

بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، نبذة عن طبيعة الجمعية ونشاطاتها، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الصناعية في شرق عمان 1860منها ألف في ماركا، وتشغل 30 ألف عامل 88 بالمئة منهم أردنيون.

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