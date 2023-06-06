بحث نتائج دراسة حول فجوة الطلب والعرض في القطاع الزراعي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مع جهات معنية بالقطاع الزراعي، نتائج دراسة عن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع.



وشارك في اللقاء مدير عام المركز الوطني للتنمية البشرية الدكتور عبدالله العبابنة، وممثلون عن نقابتي المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، وهيئة تنمية وتطوير المهارات، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة الصناعة، ومنظمة العمل الدولية.

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