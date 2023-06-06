الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد وفيات حادث المفرق إلى 9

مقتل تاجر مخدرات في اشتباكٍ مسلح مع قوة امنية

مذكرة تفاهم بين الزراعة ومركز تطوير الأعمال

مذكرة تفاهم تجمع غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية

الفراية: مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل ضمن أعلى معايير الاحترافية في العمل الإنساني

وزيرة الثقافة ترعى مهرجان إبداعات جرشية السابع

بحث نتائج دراسة حول فجوة الطلب والعرض في القطاع الزراعي

نائب الملك يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في بيت الأردن

مصدر امني يكشف تفاصيل فيديو اعتداء شارع الجامعة

الكشف عن سبب زيادة عدد الوفيات بالحادث المروع الذي راح ضحيته 8 اشخاص

الثلاثاء، 06-06-2023 06:36 م

بحث نتائج دراسة حول فجوة الطلب والعرض في القطاع الزراعي

e


الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مع جهات معنية بالقطاع الزراعي، نتائج دراسة عن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في القطاع.

وشارك في اللقاء مدير عام المركز الوطني للتنمية البشرية الدكتور عبدالله العبابنة، وممثلون عن نقابتي المهندسين الزراعيين، والأطباء البيطريين، وهيئة تنمية وتطوير المهارات، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفة الصناعة، ومنظمة العمل الدولية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwww

ارتفاع عدد وفيات حادث المفرق إلى 9

مديرية الامن العام

مقتل تاجر مخدرات في اشتباكٍ مسلح مع قوة امنية

وزارة الزراعة

مذكرة تفاهم بين الزراعة ومركز تطوير الأعمال

w

مذكرة تفاهم تجمع غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية

w

الفراية: مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل ضمن أعلى معايير الاحترافية في العمل الإنساني

w

وزيرة الثقافة ترعى مهرجان إبداعات جرشية السابع

أخبار متعلقة
wwww

مذكرة تفاهم بين الوطني للأمن السيبراني وجامعة البترا

w

الوطني للأسرة يعقد ندوة عن حماية الأطفال في القوانين العربية

62023391723710237119

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

253821

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

5

الوطني للأمن السيبرانيّ يحذر من ثغرة في برنامج iMessage على أجهزة الآيفون

مبنى رئاسة الوزراء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة