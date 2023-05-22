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الإثنين، 22-05-2023 07:04 م

وزير الزراعة يلتقي عددا من الجمعيات السعودية التعاونية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، عمق العلاقات الأردنية السعودية وأهمية التعاون والشراكة بين البلدين في القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال لقائه بالوزارة وفدا سعوديا ضم مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية في وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية المهندس سليمان الجطيلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرؤى التعاونية السعودية المهندس صالح اليوسف والوفد المرافق.

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