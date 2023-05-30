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الثلاثاء، 30-05-2023 04:54 م

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وجّه وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة.

وجاء حديث الحنيفات في تصريحات صحفية، خلال تفقده حفيرة البقيعاوية في البادية الشمالية الشرقية بالمفرق وموقعا لمتضرر مربي نحل.

وأكّد خلال لقائه متضررين ومزارعين، أن مجمل الحفائر التي أنجزت العام الماضي وبداية العام الحالي امتلأت؛ وهذه الأمطار تشكل داعما للقطاع الزراعي وامتدادا لموسم الرعي وزيادة الحقن المائي للمياه الجوفية.

كما تم متابعة مدى كفاءة الحفائر التي تم صيانتها خلال الموسم الماضي والحالي والتي امتلأت في أغلبها.

وأشار الحنيفات، إلى أن مسؤولية الوزارة الدائمة بمساعدة المزارعين والوقوف معهم؛ ومديريات الزراعة تعمل حاليا على حصر الأضرار من آثار الأمطار الأخيرة وسيتم التحقق من الأضرار ومن ثم المضي بالإجراءات المرعية بهذا الخصوص.

واطلع الحنيفات على واقع بعض المحاصيل والزراعات وأثر الأمطار عليها، حيث استمع إلى الرأي الفني من قبل كوادر الوزارة في الميدان.

وأكّد ضرورة استدامة التواصل من وحدات الإرشاد وتقديم الخدمات والتواصل مع المزارعين.

وتضرر مزارعون في مناطق عدة جراء تساقط البرد.

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