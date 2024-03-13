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الأربعاء، 13-03-2024 07:25 م

وزير الزراعة: الأردن يهدر ثلث غذائه

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الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور الممثل القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن البيرتو كوريا منديز، اليوم، مسار الخطة الإعلامية والإرشادية لوقف هدر الغذاء عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل بمشاركة واسعة من الناشطين والجمعيات.

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وأكد الحنيفات على مسار الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووضع الخطة للوصول إلى المدارس في كافة المحافظات من خلال أنشطة تحفز جهود الطلاب لوقف هدر الطعام من خلال التوعية والمسابقات، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال خطب الجمعة، وزارة الاتصال الحكومي، نقابة الصحفيين، ووزارة الثقافة ونقابة الفنانين وكافة المؤسسات بما فيها الاتحادات والجمعيات الرياضية التي تساهم في صناعة الثقافة للحفاظ على الغذاء.

 

وبيّّن إنه تشير الأرقام المتوفرة إلى أن الأردن يهدر ثلث غذائه، والغذاء عبارة عن الماء والطاقة ومدخلات الإنتاج والجهد، وهذه الثقافة إذا تم ترسيخها لدى الجيل الحالي والقادم ستسهم في تنمية الأردن في خطوات تحقيق الأمن الغذائي المستدام في ظل الأزمات التي يمر بها العالم من تغير المناخ. والصراعات.


وأشار الحنيفات إلى الجهد الذي بذله برنامج الغذاء العالمي في إنجاح هذه الحملة وسبل تنفيذ خطط الحملة بما في ذلك إنشاء مظلة للجمعيات العاملة فيها ومتابعة الهاكاثون الذي يجمع مشاريع رائدة في مجال الحد من هدر الطعام، بالإضافة إلى خطة الترويج والإعلام لهذه الحملة التي تتضمن أجندتها أيضًا العديد من الفعاليات المجتمعية. مما سيساعد في الحفاظ على الطعام وتقليل الهدر.


 




 

 


 

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