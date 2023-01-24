وزير الزراعة: خطة لإقامة متنزه بيئي في دبين

الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، عن وجود خطة لإقامة متنزه بيئي سيتم إدارته سياحيا من قبل محمية دبين في جرش.



وأكد الحنيفات خلال جولة له لمحمية دبين في محافظة جرش أهمية تطوير المنطقة سياحيا، مشيرا إلى أهمية التعاون مع البلديات ضمن خطط التنمية والتطوير لدور الغابات واستفادة المجتمع المحلي وجوار الغابات، إضافة إلى الشراكات التي تخدم الغابات واستدامتها وتطويرها.

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وبين الحنيفات أهمية الدور الذي تقوم به البلدية في تنظيم آليات التنزه في الموقع والمحافظة على النظام البيئي والتنوع الحيوي واستدامة التنمية للغابات.