وزير الزراعة : طرح عطاء لإقامة 63 حفيرة وسدا و5 آلاف بئر تجميعي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تأمل الاستمرار في مشروع الحفائر المائية، لحصاد واستثمار كل قطرة مطر تهطل على أراضي المملكة.



وقال، خلال افتتاحه مركزا زراعيا في لواء الهاشمية بحضور محافظ الزرقاء حسن الجبور، إن هناك مشروعاً وطنياً للحفائر المائية ينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة، والمركز الجغرافي الملكي، ووزارة الأشغال العامة، وسلطة وادي الأردن، مشيرا إلى طرح عطاء لإقامة 63 حفيرة وسدا، وإنشاء 5 آلاف بئر تجميعي في مناطق سلسلة الجبال الغربية.



وأضاف الحنيفات أن الوزارة تعمل على ثلاث مبادرات بمجال التصنيع الغذائي، منها بناء مجمع زراعي صناعي بالأغوار الجنوبية لخدمة وادي الأردن، إذ وقعت اتفاقية بقيمة 5 ملايين دينار، ودعم أي مستثمر يعمل في مجال التصنيع الغذائي بأي مدينة صناعية، إلى جانب تقديم قروض دون فائدة تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار لمشاريع التصنيع الغذائي.

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