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الأربعاء، 15-03-2023 08:30 ص

وزير الزراعة يؤكد أهمية استمرارية انسياب الأغنام المصدرة إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، على أهمية استمرارية انسياب الأغنام المصدرة إلى الأردن وخاصة في شهر رمضان المبارك، جاء ذلك، لقائه في رومانيا عددا من المعنيين بعمليات التصدير إلى الأردن، وتفقده عددا من المرافق الزراعية، حيث اطلع مع وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني بيتي ديا، على عدد من المنشآت الزراعية شملت مطحنة حبوب (أولتينا) في ضواحي العاصمة بوخارست، وعلى التقنية المستخدمة في عمليات تحضير الطحين وأقسام المطحنة.

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وزار الوزير، مخبز أولتينا واطلع على مرافق المخبز وعمليات الإنتاج لأنواع مختلفة من الخبز الذي يتم تصديره بشكل خاص إلى معظم دول أوروبا.


وتفقد مزرعة أبقار إيكوفيرم ومزرعة أغنام ومواشي راموس التي تستخدم لتصدير الأبقار والعجول والمواشي إلى أغلب دول العالم، حيث اطلع الحنيفات على الأسس المستخدمة في تربية الحيوان وعمليات التربية والحفاظ على صحة الحيوان المصدر.


 




 

 


 

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