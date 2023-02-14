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الثلاثاء، 14-02-2023 04:14 م

فتح موسم صيد طائر الفرّ والسماح بصيد 15 طائر خلال كل رحلة صيد

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الوكيل الإخباري - قررت لجنة الأحياء البرية المنبثقة عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فتح موسم صيد طائر الفر، ابتداء من الأربعاء 15 شباط ولغاية 30 نيسان المقبل.

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وقالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في بيان، إنه "يسمح صيد 15 طائر فر لكل صياد خلال كل رحلة صيد طوال أيام الأسبوع في المناطق المسموحة ضمن مناطق الأغوار ومناطق غرب سكة حديد الحجاز.


ودعت الصيادين الالتزام والتقيد بالتعليمات والقوانين النافذة، موضحة أن استخدام ماكنات وأجهزة النداء والشباك يعتبر مخالفة وغير قانونية، كما دعت الجميع لممارسة هذه الرياضة بشكل قانوني وبتراخيص سارية المفعول وتوخي الحيطة والحذر.


 




 

 


 

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