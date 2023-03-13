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الإثنين، 13-03-2023 11:20 ص

مربو المواشي: مخزون اللحوم يكفي رمضان وشحنات ستصل قريباً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أن مخزون اللحوم على اختلاف أنواعها في الأردن متوفر ويغطي احتياجات السوق خلال شهر رمضان الكريم.

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وبيّن الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن مخزون لحوم العجول الموجود في المملكة يكفي الاستهلاك لمدة 100 يوم، مضيفاً أن هناك هناك شحنات جديدة قادمة من فرنسا وأوكرانيا والبارغواي، من المتوقع أن تصل المملكة خلال الأسبوعين القادمين.

 

وحول لحوم الأغنام، أكد أن المنتج المحلي متوفر في كل الأسواق، مضيفاً أنه بعد أيام ستصل 4 بواخر من الاغنام الحية قادمة من رومانيا واسبانيا.


وكان قد صرح مساعد الأمين العام للتسويق والجودة بوزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي أن احتياج الأردن من لحوم العجول في رمضان يبلغ 3750 طناً.


 




 

 


 

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