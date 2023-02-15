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دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

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هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 10:09 ص

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني، هزتان أرضيتان ارتداديتان، في مناطق البحر الميت وجنوب وادي عربة خلال 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وقال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان ، إن المركز سجل امس الثلاثاء هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 5.7 كلم في منطقة جنوب وادي عربة.

وأضاف سويدان، أنه تم رصد هزة أرضية أخرى يوم امس سُجلت في منطقة البحر الميت، وبلغت قوة الهزة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 12 كلم، مشيراً لى أن تلك الهزات لم يشعر بها المواطنون، ولم يكن لها أي تأثير على الحياة اليومية.

 




 

 


 

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