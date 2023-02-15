بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وليبيا

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، اليوم الأربعاء وفدا قضائيا من المحكمة العليا في دولة ليبيا، في محكمة التمييز الأردنية بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة.

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واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وأهمية تبادل الخبرات لتطوير آليات العمل لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.



وأكد الغزو ، عمق العلاقة التي تربط الأردن وليبيا، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية.



من جانبه أشاد، الوفد الضيف بالتجربة القضائية الأردنية، مؤكدا حرصه على الاستفادة من هذه التجربة.



ويقوم الوفد بزيارة إلى المملكة لتبادل الخبرات القضائية والاطلاع على التجربة الأردنية في مجال تطوير إجراءات التقاضي.



وتخلل الزيارة، اطلاع الوفد الليبي على آلية عمل المكتب الفني لمحكمة التمييز ومهامه، حيث تم تقديم عرض تقديمي عن ملامح تطور السلطة القضائية في الأردن.



ويتضمن جدول أعمال الوفد زيارة إلى المحكمة الإدارية العليا والمعهد القضائي الأردني ومحكمة استئناف عمان ومحكمة بداية عمان بهدف الاطلاع على آلية العمل والإجراءات القضائية وآليات التدريب المعتمدة.