الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة تفتح أسواق بيع الأغنام في الجنوب

بلدية ذيبان: تحقيق إنجازات رغم شح الإمكانيات

أكثر من 8 آلاف حالة زواج مبكر في الأردن عام 2021

تنشيط السياحة: أسعار تفضيلية على رحلات الطيران الداخلي

طائرة أردنية محملة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية تحط في دمشق - صورة

الليرة اللبنانية تواصل الانهيار .. 76 ألف ليرة تساوي دولار واحد

التربية: مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي مطلع آذار كحد أقصى

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية

مجلس النواب يعتذر من الأطباء

نائب يطالب بتأجيل القروض 10 أشهر دون فوائد

الأربعاء، 15-02-2023 12:46 م

بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وليبيا

63eca38f4d084


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، اليوم الأربعاء وفدا قضائيا من المحكمة العليا في دولة ليبيا، في محكمة التمييز الأردنية بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة.

اضافة اعلان


واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وأهمية تبادل الخبرات لتطوير آليات العمل لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.


وأكد الغزو ، عمق العلاقة التي تربط الأردن وليبيا، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية.


من جانبه أشاد، الوفد الضيف بالتجربة القضائية الأردنية، مؤكدا حرصه على الاستفادة من هذه التجربة.


ويقوم الوفد بزيارة إلى المملكة لتبادل الخبرات القضائية والاطلاع على التجربة الأردنية في مجال تطوير إجراءات التقاضي.


وتخلل الزيارة، اطلاع الوفد الليبي على آلية عمل المكتب الفني لمحكمة التمييز ومهامه، حيث تم تقديم عرض تقديمي عن ملامح تطور السلطة القضائية في الأردن.


ويتضمن جدول أعمال الوفد زيارة إلى المحكمة الإدارية العليا والمعهد القضائي الأردني ومحكمة استئناف عمان ومحكمة بداية عمان بهدف الاطلاع على آلية العمل والإجراءات القضائية وآليات التدريب المعتمدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-108

الزراعة تفتح أسواق بيع الأغنام في الجنوب

img137422538

طبيب أردني يوضح حول مرض نادر يصيب الكلى

68cb3ca380a6fc5b66dec5b2101e5601

بلدية ذيبان: تحقيق إنجازات رغم شح الإمكانيات

66666

أكثر من 8 آلاف حالة زواج مبكر في الأردن عام 2021

nationalherald_2020-05_4a899af8-ca0a-404a-b77f-2874c41a51f4_flights

تنشيط السياحة: أسعار تفضيلية على رحلات الطيران الداخلي

398866_55_1676221847

طائرة أردنية محملة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية تحط في دمشق - صورة

أخبار متعلقة
1674132369744

عزايزة: الإعلام شريك أساسي بالتوعية بمسارات التحديث الثلاثة

WhatsApp Image 2023-01-19 at 3.35.44 PM

لقاء تشاوري بين لجنة الميثاق العربي والوطني لحقوق الإنسان

WhatsApp Image 2023-01-19 at 1.52.20 PM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

main_image63bedd82ce1ea

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

1673960369945

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكيني

0L5A0235

%79.3 نسبة نمو حجم الاستثمار في الأردن خلال 2022