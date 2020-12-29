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الثلاثاء، 29-12-2020 06:16 م

وزير الزراعة يتابع تمريناً لجاهزية مكافحة الجراد

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الوكيل الاخباري - تابع وزير الزراعة محمد داودية خلال زيارة لمحافظة معان، اليوم الثلاثاء، تمرينا استباقيا لمكافحة الجراد الصحراوي.
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واطلع الوزير داودية يرافقه محافظ معان الدكتور محمد الفايز، على جاهزية المبيدات وشبكة الاتصالات والسيارات والتجهيزات المساندة.

وأكد أهمية تعزيز التشاركية مع كافة الجهات والشركاء من حكام إداريين وسلاح الجو الملكي والأمن العام لمكافحة أسراب الجراد، إلى جانب المتابعة الخارجية مع الأشقاء السعوديين والتنسيق مع منظمة الفاو في هذا الصدد. وأشار إلى أن "خطر الجراد الصحراوي ما يزال بعيدا عن بلادنا لكن ذلك لا يحول دون ان نكون على جاهزية عالية للتعامل مع هذا الخطر الكبير الذي يشكل تحديا عالميا". كما تفقد وزير الزراعة يرافقه نائب البادية الجنوبية زينب البدول ومدير زراعة معان أحمد آل خطاب؛ مركز زراعي ايل ومركز زراعي المريغة 
والمختبر البيطري في المحافظة، واطلع على اهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة.

 




 

 


 

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