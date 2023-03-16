وزير الزراعة يزور مختبرات الصحة النباتية الرومانية

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دعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إلى عقد دورات متخصصة أردنية رومانية لبناء قدرات العاملين في مختبرات الصحة الحيوانية والنباتية الأردنية، ونقل التجربة الرومانية إلى الأردن.جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الخميس، المعهد البيطري ومختبرات الصحة النباتية الرومانية، يرافقه وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني بيتي ديا، والسفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة والوفد المرافق.وبحسب بيان للوزارة الزراعة، اليوم، استمع الحنيفات إلى شرح من مديرة المعهد عن المهام المتعلقة بعمل المعهد والمختبرات والمراكز التابعة له في جميع مناطق رومانيا، مشيدا بالتكنولوجيا المستخدمة والعمل المنظم.