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الأحد، 25-04-2021 09:10 ص

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

الزراعة


الوكيل الإخباري - أشرف وزير الزراعة خالد الحنيفات صباح الأحد، على عمليات مكافحة الجراد في منطقتي بلعما والخالدية في محافظة المفرق.

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وتابع الحنيفات الخطة المتبعة في المكافحة والمساندة في تذليل التحديات وإجراءات التتبع لمسار الجراد وتنقله، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الكوادر المشاركة في عمليات المكافحة، إلى جانب كوادر وزارة الزراعة والقوات المسلحة والأمن العام والبلديات.


وتواصل الحنيفات مع عدد من الجهات والمؤسسات لتسهيل عمل الفرق المشاركة للتنسيق مع المزارعين، والتقى عددا من المزارعين واستمع إلى نتائج المكافحة في مزارعهم، مثمنا تعاونهم خلال الحملات.


 




 

 


 

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