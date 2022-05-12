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الخميس، 12-05-2022 07:29 م

وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، بسمة الميمان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، وأخصائية المشروعات في منظمة السياحة العالمية، ميرهان عبد الفتاح، ومديرة الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة، ناديا القضاة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة مخرجات ورش العمل كافة التي عقدتها منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف الشركاء، إضافة إلى مناقشة ورش العمل التي عقدت في الأردن بالأيام الماضية والمتعلقة بمشروع "سنتر ستيج" الذي يهدف إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ فرصهم بالقطاع السياحي، وكيفية زيادة فُرَص تمكين المرأة بالقطاع.

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