وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التشريعات عززت دور الشباب سياسيا وحزبيا



الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس جديدا، وتسعى الدولة من خلال عملية التحديث السياسي على التطوير بشكل مستمر من خلال التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لمواكبة التطورات بما يتواءم مع متطلبات المجتمع الأردني.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، في مبنى الوزارة عددا من شابات وشباب أعضاء الدورة الثانية لمشروع "مجلس شباب 21" الذي ينفذه مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.



وقال إن التشريعات عززت دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية والناخب هو من سيحدد شكل مجلس النواب المقبل من خلال صناديق الاقتراع.