ولي العهد يشيد بأداء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حمل مواقف الأردن للعالم

الوكيل الاخباري - أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، بأداء دبلوماسيي وموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في حمل مواقف الدولة الأردنية إلى العالم، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الإقليمية والدولية.



وأكد سموه، لدى زيارته مقر الوزارة واجتماعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور فاعل ونشط في إبراز رسالة المملكة ومواقفها، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزاء القضايا العربية والإقليمية والعالمية.



وتناول الاجتماع جهود الدبلوماسية الأردنية بالتعامل مع الأوضاع في غزة، إذ جدد سمو ولي العهد التأكيد على مواقف الأردن بضرورة وقف العدوان على غزة، ورفض التهجير بكل أشكاله، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.



ولفت سموه في الاجتماع، الذي تخلله اتصال مرئي مع ممثلي البعثات الدبلوماسية الأردنية، إلى أن السفارات الأردنية بيت لكل أردني، مؤكدا أهمية دور البعثات على المستوى الاقتصادي، عبر تكثيف العمل لجلب الاستثمارات الخارجية، وترويج السياحة بالأردن التي تراجعت بسبب تداعيات الحرب في المنطقة.

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