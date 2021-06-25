وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الوكيل الإخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الحكومة ستستكمل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة زياراتها الميدانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية بالنزول إلى الميدان.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتفقد من خلال زياراتها الميدانية، سير العمل في المرافق الحكومية، والخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار النابلسي، إلى وجود 5 مدن رياضية ونحو 20 مجمع رياضي ونواة مدن رياضية في جميع أنحاء المملكة، مؤكدا أن خطة الوزارة خلال السنوات المقبلة تتمثل بإنشاء نواة مدينة في كل المحافظات.



وأوضح أن مدينة الأمير هاشم استقبلت خلال شهرين، نحو 25 ألف زائر، وذلك في إشارة إلى أن المدن الرياضية هي المتنفس الوحيد للشباب والعائلات.



وبيّن أن مدينة الحسين للشباب تستقبل يوميا نحو 45-50 ألف زائر يوميا، مؤكداً أن الوزارة ستطور المدن الرياضية لتحوي على أماكن للتنزه وغابات رياضية، أي لن تقتصر فقط على الملاعب.



وحول معسكرات المبيت، كشف النابلسي عن توجه الوزارة لجمع المتميزين من كل معسكر افتراضي، وإقامة معسكر مبيت لهم في نهاية شهر آب.