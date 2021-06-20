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الأحد، 20-06-2021 01:46 م

النابلسي يكرّم اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون

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الوكيل الإخباري - كرّم وزير الشباب محمد النابلسي، صباح اليوم الأحد، الشابة آية مخيمر، اُولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون ضمن مبادرة الهدب .

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التكريم الذي حضره المسؤول التنفيذي في مبادرة الهدب محمد المعايطة، والناطق الإعلامي للمبادرة باندا مساعدة، ووالدة الغطاسة آية مخيمر، جاء بعد رعاية الوزارة لمبادرة الهدب، التي تعمل على دمج ذوي الإعاقة، والمشاركين من متلازمة داون، في عملية الترويج والتثقيف السياحي في الأردن .


حيث أكد النابلسي، أن وزارة الشباب وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية، على إستعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لإنجاح ونشر فكرة المبادرة، وتحقيق أهدافها.


وأضاف النابلسي، أن دمج هذه الفئة في العمل الشبابي يعتبر من أولويات الوزارة و سيعنى باهتمامها. 


من جانبها قالت باندا مساعده، الناطق الإعلامي لمبادرة الهدب، إن وجود تنسيق فعال مع وزارة الشباب يتمثل بالاستفادة من منشآت الوزارة، يشعر المشاركين بأمان أكبر. 


وأضافت أن المبادرة تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركين من متلازمة داون، في عملية تنفيذ الأنشطة التطوعية والتوعوية، والتثقيفية في مجال السياحة. 


كما قالت آية مخيمر، أولى الغطاسات الأردنيات من متلازمة داون، أحد أعضاء مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي، إنها تسعى إلى الترويج السياحي، من خلال تعريف الأشخاص على المناطق السياحية في الأردن، بإختلاف طبيعتها، ومميزاتها.


 




 

 


 

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