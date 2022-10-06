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الخميس، 06-10-2022 05:42 م

وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي

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الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة عائشة بنت فيصل، أعلن وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الخميس، عن مأسسة برنامج "مهاراتي" المنفذ خلال الأعوام الخمسة الماضية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وهيئة "أجيال السلام" ضمن الخطة التنفيذية لوزارة الشباب.

وقال النابلسي، خلال حفل الإعلان المقام في مدينة الحسين للشباب، إن مأسسة البرنامج في الوزارة تأتي بعد نجاحه في تمكين أكثر من 135 ألف شاب وشابة بمختلف المهارات الحياتية منذ انطلاقته، ولما حققه من مخرجات نوعية تمثلت ببناء قدرات الشباب واستثمار مواهبهم واطلاق المبادرات الشبابية، وتثقيف الأقران وخدمة المجتمعات المحلية.

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