وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة تعمل على استغلال الموارد في التخفيف من النفقات، ومن هذه الإجراءات التحول إلى الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن 44 موقعا تابعا للوزارة تم التحول فيها إلى الطاقة الشمسية.



كما بين أن مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفى البشير، والذي يعمل منذ 3 شهور، وفر نحو 2 مليون دينار، جراء وقف التحويلات إلى المستشفيات خارج الوزارة، مشيرا إلى مركز سميح دروزة المتواجد في مستشفيات البشير يعمل على تأهيل وتدريب الأطباء في علاج الأورام، ما سيوفر على الوزارة نحو 8 ملايين دينار سنويا، وبتشاركية مع القطاع الخاص.



ولفت إلى أن الوزارة عملت على دفع بعض المستحقات المترتبة عليها للقطاع الخاص، مؤكدا أن فتح مستشفيات جديدة مثل الجراحات التخصصية ومركز سميح دروزة لعلاج الأورام سيخفف من زيادة المبالغ المترتبة.



وكشف الهواري أن الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص، وأن من أولويات الوزارة زيادة عدد الأخصائيين، وتدريب الأطباء والكوادر الصحة في التخصصات كافة، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد فتح مراكز صحية جديدة.



وأشار إلى أن الوزارة قامت بإنشاء برامج جديدة للعناية الحثيثة، وتم زيادة أعداد أطباء الاختصاص في تخصصات مختلفة.



وفي رد الهواري حول المختبرات الخاصة عبر المعابر الحدودية، أكد أن القطاع الخاص شريك متعاون مع وزارة الصحة، مبينا أن مجموعة المطار تطرح عطاء لمختبرات خاصة لعمل فحص "بي سي آر" للقادمين، وبإشراف ورقابة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك توجها لإلغاء الفحص للقادمين، بشرط وجود فحص سلبي النتيجة خلال 72 ساعة سابقة.

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