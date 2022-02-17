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الخميس، 17-02-2022 05:01 م

وزير الصحة: متحور "دلتا" من كورونا هو الأشرس.. ولا إلغاء لمنصة "Visit Jordan"

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، فراس الهواري، إنّ متحور فيروس كورونا (دلتا) هو أشرس متحور لكورونا.

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وأضاف الهواري، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بجائحة كورونا، أن منصة "Visit Jordan"، باقية للتسجيل لغايات "إرسال رسائل صحية، وتعهد للقادمين للأردن، حيث يوجد عليها رسائل توعوية في حال ظهور أعراض على الشخص أن يبادر بالقيام بالفحص وعزل نفسه إلى أن تظهر نتيجة فحص كورونا، كما سيكون هناك تعهد وغرامة مالية".


وكانت الحكومة قد قررت إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين بدءا من 1 آذار/مارس 2022.

 




 

 


 

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