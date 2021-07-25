الأحد 25-07-2021
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الأحد، 25-07-2021 02:19 ص

وزير الصحة : نتائج التحقيق بحادثة مستشفى الجاردنز ستعلن خلال ساعات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري ان نتائج التحقيق في انقطاع الكهرباء في مستشفى الجاردنز ستعلن خلال ساعات 

 واضاف الهواري فجر اليوم الاحد ان النائب العام يتواجد حاليا في مستشفى الجاردنز . 

 وبين الهواري ان الحالة الصحية للوفاتين المسجلتين الليلة في مستشفى الجاردنز كانت صعبة . 

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 ولفت الهواري إن الوفاة الاولى حدثت قبل انقطاع التيار الكهربائي بثلث ساعة، والثانية عقب الانقطاع بنحو ساعة ونصف.

وأضاف الهواري، في تصريحات من داخل مستشفى الجاردنز، أن هنالك نحو 60 حالة في قسم icu بالمستشفى، وجميعها بحالة جيدة.

وأشار إلى أن النيابة العامة، ستعطي كافة تفاصيل التحقيقات في الحادثة.

وأوضح أن الأنقطاع تحت الدراسة، لمعرفة أسبابه وكيف حدث، ويجب عدم استباق الأمور.
 

 




 

 


 

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