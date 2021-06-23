وزير الصحة : هذا الأمر يمنع وقوع موجة كورونا ثالثة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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دعا وزير الصحة، فراس الهواري، الثلاثاء، إلى عدم التراخي في إجراءات السلامة العامة للحفاظ على الوضع الوبائي محليا، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تراخيا من البعض في الالتزام خاصة بعد فتح القطاعات.كما شدد الوزير على ضرورة تسجيل الأشخاص فوق الـ 60 عاما على منصة كورونا لأخذ اللقاحات، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأشخاص المتلقين للقاح يمنع حدوث موجة ثالثة.وفيما يتعلق بالأشخاص الذي تخلفوا عن مواعيدهم، قال الهواري، إن الجهات المعنية دائما تقوم بجدولة المواعيد للأشخاص غير الملتزمين بها.