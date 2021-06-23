الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

ندوة حول تطبيق المعيار الدولي 17 بعقود التـأمين

وزير الصحة : هذا الأمر يمنع وقوع موجة كورونا ثالثة بالاردن

وزير الصحة : 170 إصابة بفيروس المتحور الهندي دلتا في الاردن

وزير الصحة: 129 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا ستصل الأردن قريبا

الزراعة: دراسة مقارنة لأسعار الأدوية البيطرية

الزراعة تعكف على تعديل تعليمات تسجيل مدخلات الإنتاج النباتي

تونس: 105 وفيات و 2345 إصابة جديدة بكورونا

الاونروا تطلق نداء إغاثة لغزة بـ 164 مليون دولار

خريجو الطب في البلقاء التطبيقية يؤدون القسم

العراق: طائرات وكاميرات حرارية لحماية أبراج الكهرباء

الأربعاء، 23-06-2021 12:12 ص

وزير الصحة : هذا الأمر يمنع وقوع موجة كورونا ثالثة بالاردن

62021212553357152938



الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة، فراس الهواري، الثلاثاء، إلى عدم التراخي في إجراءات السلامة العامة للحفاظ على الوضع الوبائي محليا، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تراخيا من البعض في الالتزام خاصة بعد فتح القطاعات.اضافة اعلان


كما شدد الوزير على ضرورة تسجيل  الأشخاص فوق الـ 60 عاما على منصة كورونا لأخذ اللقاحات، مشيرا إلى أن زيادة عدد الأشخاص المتلقين للقاح يمنع حدوث موجة ثالثة.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذي تخلفوا عن مواعيدهم، قال الهواري، إن الجهات المعنية دائما تقوم بجدولة المواعيد للأشخاص غير الملتزمين بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620213172250360524886

ندوة حول تطبيق المعيار الدولي 17 بعقود التـأمين

الهواري

وزير الصحة : 170 إصابة بفيروس المتحور الهندي دلتا في الاردن

1202110152739413581154

وزير الصحة: 129 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا ستصل الأردن قريبا

1

الزراعة: دراسة مقارنة لأسعار الأدوية البيطرية

وزارة الزراعة

الزراعة تعكف على تعديل تعليمات تسجيل مدخلات الإنتاج النباتي

w

خريجو الطب في البلقاء التطبيقية يؤدون القسم

أخبار متعلقة
www

هواري : نتوقع إرتفاع الإصابات

wwww

وزير الصحة : التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية يفاقم الوضع الوبائي

وزارة الصحة

وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

1 (26)

الهواري: موقع مؤقت لمركز مكافحة الأوبئة لحين اكتمال مبناه الدائم

الهواري

وزير الصحة : عودة التعليم الوجاهي هو المأمول في الفترة القادمة

1 (26)

وزير الصحة يوضح حول موجة ثالثة لكورونا بالاردن