وزير الصحة يبحث مع السفير الليبي العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى الاردن عبد الباسط البدري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الصحي.

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وأكد الهواري خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين وزارتي الصحة الاردنية والليبية، سيما في تبادل الخبرات في المجال الصحي ودعم برنامج الإقامة للأطباء، والتدريب، وبرامج التعليم الطبي المستمر بين الأطباء الاردنيين والليبيين، واللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية التي تعقد على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان الإجراءات الطبية المقدمة للمرضى الليبيين في مستشفيات المملكة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية وبالمستوى المطلوب كي يكتمل علاجهم ويتماثلوا للشفاء التام.



كما بحث الهواري والبدري، دراسة التسعيرة العلاجية للمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية المتعاقدة مع المكتب الصحي الليبي، مع المعنيين في هذا المجال، وإمكانية تسهيل إجراءات تأشيرة دخول المرضى الليبيين ضمن القنوات الدبلوماسية.