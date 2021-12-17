الصحة: خطة حكومية للإعداد للتعليم الوجاهي للفصل الثاني

الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن خطة حكومية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، للإعداد للتعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني.



وقال الهواري في حديث له عبر التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، إن هنالك توجهاً لتعديل الاجراءات المعمول بها في المدارس، خلال عودة الطلبة لمدارسهم وجاهياً خلال الفصل الثاني.



وأضاف، ” هنالك نقاش مع وزارة التربية والتعليم لتلافي العثرات التي اكتشفناها في الفصل الاول، وأدت لارتفاع الإصابات”.



وقال الهواري، إن الصحة تتوقع بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس، مع انتشار متحور أوميكرون.



وبين أن الوضع من المتوقع أن يكون مريحا في الفصل الثاني مع الدخول بفصل الربيع.



وأشار إلى أن هنالك خطة لتطعيم طلبة المدارس في عطلة الشتاء.

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