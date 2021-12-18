وزير الصحة يكشف عن اجراءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الجمعة، إن الأردن سيستخدم أدوات جديدة (كِتات) في المطار لفحوص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) يمكنها اكتشاف متحور أوميكرون "إلى حد بعيد"، واستثناء المتحورات الأخرى، قبل اللجوء إلى فحص التسلسل الجيني خلال الأسابيع المقبلة.



وأوضح في تصريحات صحفية أن الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بأوميكرون، لكن "جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة (فحص) سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

اضافة اعلان