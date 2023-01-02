وزير الصحة يدعو المواطنين لأخذ جرعة مضادة لكورونا

الوكيل الإخباري - دعا وزير الصحة فراس الهواري، اليوم الاثنين، إلى أخذ جرعة مضادة لكورونا في حال مضي أكثر من 6 أشهر على الجرعة السابقة.

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وبين الوزير خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية أنه كان هنالك اجتماع للجنة الأوبئة الأسبوع الماضي ولم ترى اللجنة في حينه أي داع للقيام بأي إجراءات.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية حتى اللحظة لا توصي بأي إجراءات تتعلق بالسفر كون الفيروس منتشر في أكثر من 90 دولة.



"جميعنا سمعنا عن الأوميكرون ba1 و ba4 و ba5، واليوم bf7 هذا المتحور اليوم مسجل وموجود في أكثر من 90 دولة في العالم وهو ليس حكرا او حصرا على الصين" بحسب الوزير.