وزير الصحة ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور عارف البطاينة

الوكيل الاخباري - نعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وزير الصحة الأسبق الدكتور عارف البطاينة، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.



واستذكر الهواري الخدمات الجليلة التي قدَّمها المرحوم الدكتور عارف البطاينة خلال فترات توليه منصب وزير الصحة بين الأعوام 1991-1997



وتقدم وزير الصحة باسمه وباسم كوادر وزارة الصحة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة وذوي المرحوم البطاينة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

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