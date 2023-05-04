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الخميس، 04-05-2023 07:20 م

صورة سعد جابر تجتاح مواقع التواصل - شاهد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعالي وزير الصحة الاسبق سعد جابر اليوم الخميس اثناء حصة تدريب ملاكمة .

 يشار ان الدكتور سعد جابرعين مؤخرا رئيسا لاتحاد الملاكمة، وذلك في الانتخابات التي جرت  في مقر الاتحاد.
 
 ونال الدكتور سعد الشهرة بين الاردنيين عندما حمل حقيبة وزارة الصحة في حكومة الدكتور عمر الرزاز في تعديلها الثالث لعام 2019، خلفاً لمعالي غازي الزبن. 
 
 وكان معاليه صاحب الصورة الرقيقة التي تناقلها الشعب الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال أزمة "كورونا" ،التي عاشها الأردن والعالم أجمع، وكان الطبيب الذي أصبح رقماً صعباً بين العديد من الشخصيات في الاردن . 

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