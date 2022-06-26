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الأحد، 26-06-2022 12:12 م

وزير الصحة يودع بعثة الحج الطبية

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الوكيل الإخباري - ودع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة البعثة الطبية المرافقة للحجاج الأردنيين لأداء مناسك الحج.

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واطّلع الدكتور الهواري على جاهزية البعثة المكونة من 20 موظف من الكوادر الصحية والفنية والادارية والامكانيات الطبية من أجهزة وأدوية ومستلزمات طبية تلبي الخدمة الطبية للمرضى أثناء أداء مناسك الحج.


ودعا الدكتور الهواري البعثة الطبية إلى تقديم الخدمات الطبية الى جميع المرضى من الحجاج الأردنيين ولمسلمي عرب الـ 48 ومن يقصد البعثة للعلاج.

 

من جهته بين رئيس بعثة الحجيج الطبية الأردنية الدكتور بسيم بني هاني أن البعثة ستبذل ما تستطيع من جهد في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحجيج الذين يقدر عددهم بـ 3600 حاجا.


وبينت الوزارة أنه تم تحديد المشاركين في البعثة بناء على متطلبات وضعها الجانب السعودي للبعثات الطبية المشاركة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، تم تحديد عدد الكوادر الصحية والفنية والادارية المشاركة في البعثة من مختلف الاختصاصات.

 




 

 


 

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