السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 12-06-2021 10:11 م

وزير الصحة يوضح حول إعطاء جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم الصيني بالاردن

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري السبت، أنه عالميا لا يوجد ما يمنع من حيث المبدأ لإعطاء اللقاحات للحامل او المرضعة .
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وفي حديثه عن حملة التطعيم قال الهواري إن تخفيض الفجوة بين أعداد المسجلين على المنصة ومتلقي اللقاح سيساعدنا على فتح المجال للجميع بالتوجه لأي مركز من مراكز التطعيم لأخذ اللقاح، ويمكننا أيضا من إغلاق بعض مراكز اللقاحات الكبرى وخاصة خدمات السيارات.

وحول وجود توجه للتنويع بين أنواع اللقاحات عند إعطائها للشخص أو إعطاء جرعة ثالثة من سينوفارم قال إنه لا يوجد توجه للخلط بين أنواع اللقاحات مثل سينوفارم وفايزر.

وتابع: "حتى اللحظة لا قرار بإعطاء جرعة ثالثة من سينوفارم والاولوية لمن لم يأخذ أي جرعة" .

 




 

 


 

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